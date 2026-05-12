juventus david affrengruber nuovo obiettivo di mercato

La Juventus ha messo nel mirino il difensore austriaco, attualmente in forza a un club spagnolo. La società bianconera sta valutando questa opzione come parte di un’operazione di scouting mirata a rinforzare la rosa. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane, mentre il club continua a monitorare anche altre possibilità sul mercato internazionale.

Affengruber nel mirino: la Juventus guarda in Spagna. Il calciomercato della Juventus non vive solo di grandi nomi e trattative milionarie, ma anche di scouting mirato e opportunità strategiche. L’ultima pista porta direttamente in Spagna, dove David Affengruber si è reso protagonista di una L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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