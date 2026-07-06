Secondo Taste Atlas, il miglior gelato al mondo si trova a Firenze, presso la gelateria Vivoli. Tra i gusti più apprezzati ci sono menta, sesamo, zabaione, pistacchio, caffè e buontalenti. La classifica include anche altre località italiane e internazionali, ma la gelateria fiorentina si distingue per la qualità e la varietà delle sue proposte. La valutazione si basa su recensioni e preferenze di esperti e appassionati di gelato.

«Il miglior gelato del mondo»? È quello della gelateria Vivoli di Firenze, almeno secondo lo scrittore e giornalista americano Reid Bramblett ha impalmato lo storico esercizio attivo dal 1932 in via Isole delle Stinche a due passi da Piazza Santa Croce a Firenze che ha conquistato il terzo posto nella classifica delle venti migliori gelaterie (su 100) stilata dall’enciclopedia gastronomica TasteAtlas, (fondata nel 2018 dal giornalista croato Matija Babic come portale che aggancia le ricette e le recensioni su una mappa globale). Una classifica che ha visto trionfare l’Italia e tra le città ha confermato Firenze, dopo la Roma, tra le più citate grazie a tutta una serie di indirizzi che professionisti e non solo hanno recensito in base a parametri che vanno dal gusto alla ricetta più sfiziosa. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Menta, sesamo, zabaione, pistacchio, caffè o buontalenti: i migliori gusti di gelato a Firenze (e non solo) secondo Taste Atlas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gelateria Cecere: 70 anni di gelato artigianale e una ricetta segreta dello zabaioneLa Gelateria Cecere, fondata circa sette decenni fa a Roma, è arrivata alla terza generazione di gestione.

Leggi anche: Gelato Staccia Estate, quando il cioccolato fondente abbraccia la menta