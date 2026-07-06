Il 7 luglio si celebra la Giornata mondiale del cioccolato e Milanesi Gelaterie, brand specializzato nella stracciatella elevato a vero e proprio prodotto gourmet, non può certo sottrarsi ai festeggiamenti. E infatti nella gelateria da poco inaugurata sui Navigli, in zona Porta Genova del capoluogo lombardo, proprio da martedì 7 luglio sarà disponibile ‘Straccia Estate’, il gusto manifesto della stagione estiva 2026 per il laboratorio artigianale creato da Gianluca Colaiocco. Un nuovo gusto che aggiorna la tradizione della stracciatella, rappresentando al meglio la capacità del cioccolato di valorizzare i sapori, che nasce dall’incontro tra due ingredien t i semplici ma molto riconoscibili: il cioccolato fondente, appunto, e la menta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gelato Staccia Estate, quando il cioccolato fondente abbraccia la menta

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: Gelato al cioccolato non parla di gelato! tutta la veritá

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