Mene di Trump contro Meloni Crosetto | I rapporti con gli Usa devono rimanere

Trump ha pubblicato su Truth un’immagine in cui si vede la presidente del Consiglio rivolta verso di lui, con Trump che si trova accanto. La foto mostra i due in un momento di confronto visivo, con la premier che guarda verso l’ex presidente americano. Crosetto ha dichiarato che i rapporti tra Italia e Stati Uniti devono rimanere invariati, senza riferimenti diretti al post di Trump.

Donald Trump ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’immagine la premier è rivolta verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: “Restraining order needed”, cioè “Serve un ordine restrittivo”. La pubblicazione del messaggio giunge alla vigilia del vertice della Nato, in programma ad Ankara, in Turchia, il 7 e 8 luglio prossimi, cui dovrebbero partecipare entrambi i leader. “Nuovo attacco Trump a Meloni? Nessuna reazione”. Così in tv il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Io penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti, i rapporti sono fra Stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere”, ha detto ancora Crosetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Trump attacca Meloni: Mi sbagliavo su di lei

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