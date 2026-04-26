25 aprile l’Anpi | Come i partigiani non ci lasceremo intimidire Crosetto | Veri partigiani non escludevano
Il comitato provinciale dell’Anpi di Roma ha rilasciato una dichiarazione dopo gli spari avvenuti nel Parco Schuster il 25 aprile, giorno della liberazione. Il comunicato afferma che, come i partigiani, non si lasceranno intimidire e continueranno a commemorare la ricorrenza. Il ministro della Difesa ha invece commentato che alcuni dei soggetti considerati “veri partigiani” non escludevano azioni di natura diversa.
Home > Cronaca > Sul “grave atto di violenza occorso ieri in prossimità del Parco Schuster, dove era in corso l’enorme e partecipatissima Festa popolare della Liberazione dal nazifascismo, caratterizzato dall’esplosione di tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone che avevano al collo i fazzoletti dell’Anpi”, scrive l’Anpi Roma, “esprimiamo la più viva solidarietà e vicinanza alle vittime della vile aggressione e la più ferma condanna del gesto terrorista che li ha colpiti in quanto rappresentanti dell’Anpi individuati dal loro fazzoletto simbolo dell’Associazione Partigiani nel giorno della Liberazione”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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Questo è un post furbetto e non adeguato ad una Presidente del Consiglio. Non puoi ignorare deliberatamente, nella tua lista, l’episodio avvenuto a Roma che ha visto due persone colpite perché indossavano i fazzoletti dell’ANPI. Spiace che ancora una volt x.com
Milano, cacciata la Brigata Ebraica. Colpi di pistola contro l’Anpi a Roma. . Leggi l'articolo #Antisemitismo - facebook.com facebook