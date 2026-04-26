Il comitato provinciale dell’Anpi di Roma ha rilasciato una dichiarazione dopo gli spari avvenuti nel Parco Schuster il 25 aprile, giorno della liberazione. Il comunicato afferma che, come i partigiani, non si lasceranno intimidire e continueranno a commemorare la ricorrenza. Il ministro della Difesa ha invece commentato che alcuni dei soggetti considerati “veri partigiani” non escludevano azioni di natura diversa.

Home > Cronaca > Sul “grave atto di violenza occorso ieri in prossimità del Parco Schuster, dove era in corso l’enorme e partecipatissima Festa popolare della Liberazione dal nazifascismo, caratterizzato dall’esplosione di tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone che avevano al collo i fazzoletti dell’Anpi”, scrive l’Anpi Roma, “esprimiamo la più viva solidarietà e vicinanza alle vittime della vile aggressione e la più ferma condanna del gesto terrorista che li ha colpiti in quanto rappresentanti dell’Anpi individuati dal loro fazzoletto simbolo dell’Associazione Partigiani nel giorno della Liberazione”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Crosetto: “Veri partigiani non escludevano”

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Questo è un post furbetto e non adeguato ad una Presidente del Consiglio. Non puoi ignorare deliberatamente, nella tua lista, l’episodio avvenuto a Roma che ha visto due persone colpite perché indossavano i fazzoletti dell’ANPI. Spiace che ancora una volt x.com

Milano, cacciata la Brigata Ebraica. Colpi di pistola contro l’Anpi a Roma. . Leggi l'articolo #Antisemitismo - facebook.com facebook