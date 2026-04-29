Spari ai partigiani dell’Anpi il 25 Aprile | arrestato un ragazzo di 21 anni Chi è e perché lo accusano

Un giovane di 21 anni è stato arrestato in relazione ai colpi di pistola ad aria compressa esplosi durante una manifestazione per il 25 aprile vicino a Parco Schuster a Roma. L’uomo avrebbe ammesso di aver sparato e di far parte della Brigata ebraica. I colpi sono stati indirizzati contro un uomo e una donna che partecipavano al corteo, e le forze dell’ordine hanno fermato il ragazzo poco dopo l’episodio.

“Sono io che ho sparato, faccio parte della Brigata ebraica”, avrebbe confessato. C’è un fermo per i colpi di pistola ad aria compressa sparati contro un uomo e una donna al termine del corteo per il 25 aprile nei pressi di Parco Schuster a Roma. Si tratterebbe di Eithan Bondi, un ventenne della Comunità ebraica perquisito ieri sera intorno alle 20 e ora in stato di fermo. La Digos, che aveva immediatamente acquisito le immagini delle telecamere della zona e sentito i testimoni, ha individuato dopo le indagini coordinate dalla procura di Roma il presunto autore del gesto, che a bordo di uno scooter, con giacca mimetica e casco integrale, ha sparato almeno tre colpi contro i due manifestanti, che avevano attorno al collo il fazzoletto rosso dell’Anpi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Spari ai partigiani dell’Anpi il 25 Aprile: arrestato un ragazzo di 21 anni. Chi è e perché lo accusano Notizie correlate Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: "Come i partigiani non ci lasceremo intimidire""Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per... 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Crosetto: “Veri partigiani non escludevano”Home > Cronaca > 25 aprile, l’Anpi: “Come i partigiani non ci lasceremo intimidire”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidire; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Spari 25 aprile, caccia all'uomo con il casco. Al setaccio chat dell'ultradestra e siti di softair; Cosa sappiamo sugli spari alla manifestazione del 25 aprile a Roma. Spari a Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Spari Roma, fermato un 21enne per aver ferito i due attivisti dell’Anpi il 25 aprile ... tg24.sky.it Spari a Roma per il 25 Aprile, l'Anpi: Come i partigiani non ci lasceremo intimidireDurante il corteo per la festa della Liberazione sono stati esplosi tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone ... tgcom24.mediaset.it Spari al corteo del 25 aprile, arrestato il 21enne Etihan Bondi: «Sono della Brigata Ebraica». Accusato di tentato omicidio - facebook.com facebook In termini puramente comunicativi, l’arresto per gli spari del 25 aprile di un giovane della Comunità ebraica rappresenta una specie di Caporetto per un’intera narrazione vittimista che già faceva acqua da tutte le parti. Speriamo diventi l’occasione per tirare il fr x.com