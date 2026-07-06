Memoria | con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel cuore di Piazzale Loreto a Milano, luogo simbolo della memoria italiana, è andato in scena lo spettacolo gratuito a partecipazione libera "Pietre della Libertà". Un monologo civile sulle storie di resistenza legate alle Pietre d'Inciampo della zona, interpretato dal giornalista Alessandro Milan, con la musica di Raffaele Kohler. L'evento è stato voluto e sostenuto da Anpi, l’Associazione nazionale Partigiani d'Italia, dal Comitato Pietre d’inciampo e da Coop Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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