Memoria | con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo
Nel cuore di Piazzale Loreto a Milano, luogo simbolo della memoria italiana, è andato in scena lo spettacolo gratuito a partecipazione libera "Pietre della Libertà". Un monologo civile sulle storie di resistenza legate alle Pietre d'Inciampo della zona, interpretato dal giornalista Alessandro Milan, con la musica di Raffaele Kohler. L'evento è stato voluto e sostenuto da Anpi, l’Associazione nazionale Partigiani d'Italia, dal Comitato Pietre d’inciampo e da Coop Lombardia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Memoria: con un monologo civile a Piazzale Loreto la cittadinanza inciampa nel ricordo
Notizie e thread social correlati
La memoria, impegno di libertà: un monologo in piazzale Loreto per ricordare i martiri del 1944In piazzale Loreto, un uomo si ferma davanti a una pietra d’inciampo, legge il nome inciso e si ferma a riflettere.
La memoria di Sara Campanella diventa impegno civile, Schifani: “Nel suo ricordo uniti contro la violenza”Un’aspirante studentessa universitaria è stata uccisa il 31 marzo 2025 a Messina mentre frequentava un corso di laurea in Tecniche di laboratorio...
Argomenti più discussi: La memoria, impegno di libertà: un monologo in piazzale Loreto per ricordare i martiri del 1944; ‘Pietre della Libertà’, monologo di Alessandro Milan per non dimenticare la Resistenza.
Pietre della Libertà: il monologo di Milan per la memoria della Resistenza: Alessandro Milan ha presentato il monologo Pietre della Libertà in Piazzale Loreto, dedicato alla memoria di partigiani che hanno lottato per la libertà, sottolineando l'importanza di ra facebook
'Pietre della Libertà', monologo di Alessandro Milan per non dimenticare la ResistenzaMi sono imbattuto in una pietra d'inciampo e ho voluto capire chi fosse la persona che mi guardava da quella finestra con un nome, un cognome. Da lì è partito tutto: una ricerca di persone, donne e u ... adnkronos.com
La memoria, impegno di libertà: un monologo in piazzale Loreto per ricordare i martiri del 1944Il giornalista Alessandro Milan con la musica di Raffaele Kohler. Milano si ferma per l’evento di Anpi e associazione Pietre d’Inciampo sostenuto da Coop Lombardia ... msn.com