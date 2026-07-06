Meme di Trump contro Meloni Crosetto | I rapporti con gli Usa devono rimanere

Donald Trump ha condiviso su Truth un meme che lo mostra insieme alla presidente del Consiglio, con lei rivolta verso di lui. Insieme all’immagine, Trump ha scritto un breve commento. Il ministro della Difesa ha affermato che i rapporti con gli Stati Uniti devono rimanere invariati, senza fare riferimenti diretti al meme. Non sono state annunciate ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Donald Trump ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’immagine la premier è rivolta verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: “Restraining order needed”, cioè “Serve un ordine restrittivo”. La pubblicazione del messaggio giunge alla vigilia del vertice della Nato, in programma ad Ankara, in Turchia, il 7 e 8 luglio prossimi, cui dovrebbero partecipare entrambi i leader. “Nuovo attacco Trump a Meloni? Nessuna reazione”. Così in tv il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Io penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti, i rapporti sono fra Stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere”, ha detto ancora Crosetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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