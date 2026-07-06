Meg Ryan in vendita per 15.25 milioni la sua meravigliosa villa negli Hamptons

Da dilei.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una villa di circa 500 metri quadrati negli Hamptons è stata messa in vendita a 15,25 milioni di dollari. La proprietà, circondata da un'area verde, dispone di diversi comfort. La casa si trova in una zona apprezzata per il suo stile di vita esclusivo. La vendita è stata annunciata recentemente e riguarda una residenza nota per le sue dimensioni e il suo contesto. La villa non è stata descritta con dettagli specifici sui singoli ambienti o caratteristiche.

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Una villa di quasi 500 metri quadri, dotata di ogni confort e incastonata nell’oasi verde che i newyorkesi glam amano, in vendita a 15,25 milioni di dollari. Già, stiamo parlando della proprietà negli Hamptons di Meg Ryan, che torna sul mercato per chi ha ricchi portafogli. La struttura è una vera chicca per chi apprezza lusso architettonico, giardini pittoreschi e anche una gradevole vicinanza al mare e ai migliori locali della zona. Si trova a Bridgehampton South e ha la fortuna di essere circondata da ben 1,5 acri di terra. L’immobile, costruito nel 2016 rispettando ogni diktat di funzionalità e bellezza, sorge infatti su un lotto verde di una delle aree più ambite degli Hamptons. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Meg Ryan Lists Stunning Hamptons Estate for $15 Million

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