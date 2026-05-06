Angelina Jolie in vendita la sua villa hollywoodiana | 30 milioni di euro

Da ildifforme.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una villa situata a Hollywood, di proprietà dell’attrice, è stata messa in vendita al prezzo di 30 milioni di dollari. La proprietà comprende numerose stanze e ampi spazi verdi. La casa è stata recentemente inserita sul mercato immobiliare. L’immobile non è più di proprietà dell’attrice e risulta disponibile per eventuali offerte. La vendita si aggiunge a un elenco di proprietà di figure pubbliche che vengono messe sul mercato.

E' stata messa in vendita a 30 milioni di dollari la villa situata ad Hollywood di Angelina Jolie: composta da decine di stanze e ampi spazi verdi Angelina Jolieha messo in vendita la sua villa che si trova a Hollywood, il prezzo è di circa 30 milioni di euro. E’ composta da oltre mille metri quadrati di interni, 10 bagni, 6 stanze da letto e un enorme giardino: la tenuta appartenuta al registaCecil B. DeMille, è stata recentemente ristrutturata dalla diva ed il valore è diventato maggiore rispetto a prima. L’attrice ha fatto questa scelta dato che i suoi figli stanno diventando maggiorenni e non avrà più bisogno di una villa così monumentale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

angelina jolie in vendita la sua villa hollywoodiana 30 milioni di euro
© Ildifforme.it - Angelina Jolie, in vendita la sua villa hollywoodiana: 30 milioni di euro

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