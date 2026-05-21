Chimera Nuoto seconda al meeting di Bologna con 28 medaglie Bene Propaganda e nuoto artistico
La Chimera Nuoto di Arezzo ha conquistato il secondo posto al primo meeting nazionale "Stadio del Nuoto" di Bologna, manifestazione che ha radunato nuotatori e nuotatrici di ventisei società provenienti da tutta Italia. Il gruppo aretino ha chiuso la competizione con un bottino complessivo di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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