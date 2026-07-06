Un dipendente di un'azienda di meccanica è stato trovato morto nella sua officina. La polizia ha avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi. La vittima, di circa 50 anni, lavorava nello stabilimento da diversi anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La scena è sotto sequestro, e si attendono i rilievi per chiarire le cause del decesso.

Cinquant’anni di storia si possono raccontare con i numeri, ma soprattutto con i volti di chi ogni giorno contribuisce a costruirla. È con questo spirito che Meccanocar ha celebrato il proprio cinquantesimo anniversario, riunendo oltre 350 dipendenti, collaboratori e componenti della rete commerciale italiana e francese nella suggestiva Tenuta di Camugliano, nel Pisano. La scelta di organizzare la festa in Toscana (dove ancora si trova la sede operativa), dove è stata fondata a Capannoli nel 1976 si deve alla volontà – spiega una nota – di sottolineare il legame di Meccanocar con le proprie radici. Quella di riunire qui tutto il personale al gran completo è stata invece dovuta alla cultura d’impresa che da sempre la caratterizza, fondata sulla relazione, sulla collaborazione e sulla capacità di fare squadra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meccanocar: 50 anni tra radici e nuovi investimenti

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