Meccanocar festeggia 50 anni | fatturati in crescita e nuovi progetti di sviluppo

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Gruppo Meccanocar si prepara a celebrare i 50 anni di attività. Con sedi in Italia e Francia, l’azienda si occupa di vendita diretta di attrezzature, utensileria, prodotti chimici, antinfortunistica e soluzioni professionali. Negli ultimi tempi, i fatturati sono cresciuti e sono stati avviati nuovi progetti di sviluppo. La rete commerciale del gruppo si espande in vista delle celebrazioni del mezzo secolo di attività.

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Il Gruppo Meccanocar, con sedi in Italia e in Francia, attivo nella commercializzazione e vendita diretta di attrezzature, utensileria, prodotti chimici, antinfortunistica e soluzioni professionali, si appresta a celebrare il cinquantesimo anniversario del proprio brand con una rete commerciale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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