Villa Bardini avrà una concessione di 50 anni e riceverà investimenti per 45 milioni di euro. La decisione è stata annunciata oggi e fa parte di un piano di rilancio che include interventi su cultura, innovazione e sostenibilità. La villa, situata in una zona storica, continuerà a essere aperta al pubblico mentre si preparano nuovi interventi di restauro e miglioramento delle strutture.

Firenze, 4 giugno 2026 – Villa Bardini guarda ai prossimi decenni con un piano di rilancio che punta su cultura, innovazione e sostenibilità. È stato firmato oggi l'accordo che estende a 50 anni la concessione del complesso monumentale, bene demaniale tra i più prestigiosi della città, aprendo la strada a investimenti per circa 45 milioni di euro. L'intesa è stata sottoscritta dalla direttrice dell'agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme e dal presidente della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Ets, Iacopo Speranza, alla presenza del presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca. Un’intesa che guarda al futuro. L'accordo riguarda l'intero complesso di Villa Bardini e del suo storico giardino, uno dei luoghi più rappresentativi del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa Bardini guarda al futuro: concessione estesa a 50 anni, investimenti per 45 milioni

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