Maxi frode fiscale 34 denunce e sequestri per 6 milioni | smantellate società cartiere in più regioni
La Guardia di Finanza ha smantellato società cartiere in più regioni italiane, sequestrando oltre 6 milioni di euro e sequestrando cinque imprese. Nell’operazione sono state denunciate 34 persone, tutte coinvolte in una vasta frode fiscale. L’indagine ha coinvolto 45 aziende e ha portato a sequestri di denaro e beni. L’attività si è concentrata sulla creazione di società fittizie per evadere le imposte.
È di 34 persone denunciate e oltre 6 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di 5 imprese e coinvolto 45 aziende in una vasta frode fiscale perpetrata in diverse regioni italiane. Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Trani e convalidato dal G.I.P. del Tribunale della stessa città, con l’obiettivo di interrompere un articolato sistema di evasione fiscale basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini e la scoperta della frode Stando alle... 🔗 Leggi su Virgilio.it
PUTIGNANO | Frode fiscale e fatture false: sequestro da 1,3 milioni di euro nel Barese
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