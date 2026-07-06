Il sindaco ha comunicato che, in occasione dell'inizio della stagione balneare, sono stati rafforzati i controlli sulla spiaggia di Sottomarina per contrastare la presenza di venditori abusivi e torsonudisti. È stato specificato che chi viene sorpreso in atteggiamenti non conformi alle norme, come torsonudisti, deve lasciare l’area indossando maglietta e pantaloncini. Le autorità hanno intensificato le verifiche per garantire il rispetto delle regole durante i mesi estivi.

CHIOGGIA (VENEZIA) - Sindaco Mauro Armelao, la stagione balneare è appena partita e sulla spiaggia di Sottomarina si è riproposto il tema abusivi: come lo state affrontando? «Il fenomeno dei venditori abusivi è un problema che ogni estate si ripresenta nelle principali località balneari italiane. A Sottomarina lo stiamo affrontando con controlli quotidiani e coordinati tra Polizia Locale e Forze dell’Ordine. Fin dalle prime ore del mattino sono attivi servizi specifici lungo l’arenile, che ora continueranno fino a fine agosto, con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale e garantire maggiore tranquillità a residenti e turisti. La presenza sul territorio è costante e i risultati dei primi interventi sono incoraggianti e stanno dimostrando come la presenza già dalle 7 della polizia locale sia un ottimo deterrente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mauro Armelao, la stretta del sindaco sui 'torsonudisti' e venditori abusivi: «Fuori dalla zona spiaggia con maglietta e pantaloncini»

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