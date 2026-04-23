La stretta sui controlli Giro di vite in zona teatri Sei giovani denunciati dalla polizia in due giorni

Nella zona dei Teatri nel centro storico, in due giorni, sei giovani sono stati denunciati dalla polizia. Il questore di Reggio ha intensificato i controlli, portando a questo risultato. Le operazioni hanno riguardato principalmente l’area frequentata da giovani e studenti, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti. La presenza delle forze dell’ordine è aumentata per garantire sicurezza e ordine pubblico in quella zona.

Sei persone denunciate nel giro di due giorni. È il bilancio del giro di vite messo in atto dal questore di Reggio, Carmine Soriente, nella zona dei Teatri in centro storico. Una task force allestita anche in risposta alla maxi rissa avvenuta nella notte di sabato, alla conclusione della prima giornata del festival Vyni che ha animato la città, all’interno del Parco del Popolo dove si sono fronteggiati circa venti persone, con sette feriti, tra cui un 20enne grave accoltellato. Un’intensificazione dei controlli – ben visibile in questi giorni anche a tarda ora, con diverse Volanti schierate di fronte al Valli – è stata disposta anche dal comitato urgente per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto due giorni fa in Prefettura dopo i gravi fatti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La stretta sui controlli. Giro di vite in zona teatri. Sei giovani denunciati dalla polizia in due giorni Punched the husband at her wedding and fled, only to find the CEO who loves her in the car! Notizie correlate Raffica di controlli in centro . Due denunciati dalla poliziaRaffica di controlli della polizia nelle ultime settimane, soprattutto nel weekend e nelle zone di maggior criticità. Più controlli e giro di vite sui mezzi pesantiGiro di vite nei confronti degli autotrasportatori, con 20 controlli effettuati da parte della Polizia Locale solo nei primi due mesi di quest’anno. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La stretta sui controlli. Giro di vite in zona teatri. Sei giovani denunciati dalla polizia in due giorni; Voghera, stretta sui controlli ai motociclisti: dodici contravvenzioni; Como, stretta sui butta dentro, Rapinese: Niente posto barca per 10 anni per chi li usa; Stretta contro gli abusivi: una tonnellata di pesce, frutta e verdura sotto sequestro. La stretta sui controlli. Giro di vite in zona teatri. Sei giovani denunciati dalla polizia in due giorniSei persone denunciate nel giro di due giorni. È il bilancio del giro di vite messo in atto dal questore di Reggio, Carmine Soriente, nella zona dei Teatri in centro storico. Una task force allestita ... ilrestodelcarlino.it Permessi Ztl, stretta sui ‘furbetti’: Contrastiamo le soste improprie. Verranno potenziati i controlliGiro di vite del Comune contro i ‘furbetti’ dei permessi in Ztl. Da ieri è in atto un potenziamento dei controlli, grazie ad accertatori in ausilio alla polizia locale, per agevolare la sosta delle ... ilrestodelcarlino.it Scandalo escort e calcio, inchiesta su un giro milionario: coinvolti decine di giocatori di Serie A Un’inchiesta che sta facendo rumore e che, per dimensioni e risonanza mediatica, è già stata ribattezzata da molti come una nuova “Calciopoli”, anche se con cont - facebook.com facebook Il giro di #LeoneXIV in papamobile allo stadio di #Bata x.com