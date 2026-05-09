Il sindaco Armelao sui tre cittadini marocchini morti per andare a lavorare

Questa mattina, a Ca’ Lino, si è verificata una tragedia che ha coinvolto tre cittadini marocchini deceduti mentre si recavano al lavoro nei campi. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si è stretta intorno alle famiglie delle vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha provocato dolore e sconcerto tra i residenti.

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