Il sindaco Armelao sui tre cittadini marocchini morti per andare a lavorare
Questa mattina, a Ca’ Lino, si è verificata una tragedia che ha coinvolto tre cittadini marocchini deceduti mentre si recavano al lavoro nei campi. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si è stretta intorno alle famiglie delle vittime. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha provocato dolore e sconcerto tra i residenti.
«Questa mattina la nostra comunità è stata colpita da una tragedia immensa avvenuta a Ca’ Lino, dove hanno perso la vita tre lavoratori cittadini del Marocco mentre si stavano recando al lavoro nei campi. A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Chioggia.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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