Maturità 2027 al via il 16 giugno emerge il problema scrutini | istituti e docenti in difficoltà

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che gli esami di maturità del 2027 inizieranno il 16 giugno. La decisione ha creato problemi pratici per molti istituti e insegnanti, che si trovano a dover gestire una fase di preparazione più complessa del solito. Le scuole stanno affrontando difficoltà organizzative per rispettare le nuove scadenze, complicando la conclusione dell’anno scolastico.

Il Ministero dell’Istruzione ha fissato l’avvio dei prossimi esami di Stato per mercoledì 16 giugno 2027. Questa decisione sta trasformando le consuete procedure di chiusura dell’anno scolastico in un gravoso ostacolo logistico per centinaia di istituti italiani. Diverse giunte regionali (come quella del Veneto, di cui abbiamo parlato in questo articolo) avevano infatti già approvato i propri calendari, collocando l’ultimo giorno di lezione a ridosso della prima prova scritta. La preoccupazione espressa dai dirigenti scolastici scaturisce da una tempistica che comprime in modo inedito le ore a disposizione delle segreterie e dei docenti per sbrigare la burocrazia di fine anno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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