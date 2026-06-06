Sciopero agli scrutini di giugno | la FLC CGIL incrocia le braccia per un’ora negli istituti superiori dal 13 al 21 giugno

Dal 13 al 21 giugno, la FLC CGIL ha indetto uno sciopero di un'ora negli istituti superiori durante gli scrutini di fine anno. La protesta si svolge in un periodo critico per le attività scolastiche, coinvolgendo il personale docente e amministrativo. La decisione riguarda le procedure di scrutinio e valutazione degli studenti, senza prevedere ulteriori azioni di sciopero o manifestazioni più ampie.

La FLC CGIL ha proclamato uno sciopero breve destinato a cadere nel momento più delicato dell’anno scolastico. Il sindacato ha scelto la finestra degli scrutini finali. E lo ha fatto con un’astensione di un’ora, limitata però a un segmento preciso della scuola: i docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti tecnici. Lo si legge nell’avviso pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito (protocollo n. 57 del 5 giugno). L’agitazione si svolgerà dal 13 al 21 giugno 2026. “Sciopero breve nazionale di un’ora del personale docente”, si specifica nel testo, “limitatamente agli Istituti di scuola secondaria di secondo grado comprendente gli Istituti di istruzione tecnica, in occasione delle operazioni di scrutinio finale”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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