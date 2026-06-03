Gli scrutini | responsabilità bocciature e ricorsi Cosa devono sapere i docenti DIRITTO IN CATTEDRA CON AVV DE MARTINO 3 GIUGNO ORE 16

Notizia in breve

Il 3 giugno alle 16 si terrà un evento dedicato ai docenti che affronta temi legati agli scrutini, alle responsabilità professionali e ai ricorsi. Durante l’incontro verranno approfonditi i compiti del consiglio di classe, le procedure di bocciatura e le modalità di contestazione da parte delle famiglie. Saranno inoltre trattati gli aspetti relativi ai Piani Didattici Personalizzati (PDP) e ai Piani Educativi Individualizzati (PEI), con attenzione alle implicazioni legali di tali procedure.