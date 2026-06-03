Gli scrutini | responsabilità bocciature e ricorsi Cosa devono sapere i docenti DIRITTO IN CATTEDRA CON AVV DE MARTINO 3 GIUGNO ORE 16
Il 3 giugno alle 16 si terrà un evento dedicato ai docenti che affronta temi legati agli scrutini, alle responsabilità professionali e ai ricorsi. Durante l’incontro verranno approfonditi i compiti del consiglio di classe, le procedure di bocciatura e le modalità di contestazione da parte delle famiglie. Saranno inoltre trattati gli aspetti relativi ai Piani Didattici Personalizzati (PDP) e ai Piani Educativi Individualizzati (PEI), con attenzione alle implicazioni legali di tali procedure.
Diritto in cattedra Scrutini, bocciature e ricorsi: responsabilità dei docenti, ruolo del consiglio di classe, PDP, PEI e contestazioni delle famiglie. In diretta mercoledì 3 giugno 2026 alle ore 16.00 con l’Avv. Alessandro De Martino. Con la conclusione dell’anno scolastico, per migliaia di docenti si apre una delle fasi più delicate dell’attività professionale: gli scrutini finali. Un momento decisivo per gli studenti, ma anche particolarmente delicato sotto il profilo giuridico per insegnanti, consigli di classe e dirigenti scolastici. Proprio agli aspetti legali degli scrutini sarà dedicato il nuovo appuntamento di “Diritto in cattedra”, la rubrica di Orizzonte Scuola dedicata ai principali temi giuridici della vita scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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