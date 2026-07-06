Alle 3 di notte del 5 luglio, un'auto si è ribaltata in un canale lungo via Oberdan a Canaro. A bordo c'era un giovane di 22 anni, promessa del calcio, morto nell'incidente. Le ipotesi principali sono un malore improvviso o un colpo di sonno. Il sindaco del paese ha segnalato che la strada è pericolosa. La vettura è finita nel canale, causando il decesso del ragazzo.

CANARO (Rovigo) Un colpo di sonno, o un malore improvviso. Sono queste le ipotesi riguardanti l’incidente mortale avvenuto alle 3 di notte del 5 luglio in via Oberdan a Canaro e che ha visto come vittima il 22enne di Riva del Po (Ferrara) Matteo Fabbri, che aveva compiuto gli anni lo scorso 23 giugno. L’auto nella quale era da solo è volata nel canale Poazzo che corre lungo la strada, senza lasciare scampo al giovane. I funerali avranno luogo mercoledì partendo dalla «Casa funeraria Ferrari» di Polesella, con incontro alle 10 alla chiesa parrocchiale di Ro Ferrarese. Matteo Fabbri era conosciuto soprattutto nel mondo sportivo, ed in particolare in quello del calcio. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Matteo Fabbri, promessa del calcio di 22 anni, morto nell'auto ribaltata nel canale: ipotesi malore o colpo di sonno. Il sindaco di Canaro: «Strada pericolosa»

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