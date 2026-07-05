Auto finisce nel canale Poazzo nella notte | Matteo Fabbri muore a 22 anni L' ipotesi del colpo di sonno

Notizia in breve

Un'auto è finita nel canale Poazzo nella notte a Canaro, alle 3 di domenica 5 luglio, lungo via Guglielmo Oberdan. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. L'ipotesi principale è che l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.