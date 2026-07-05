Auto finisce nel canale Poazzo nella notte | Matteo Fabbri muore a 22 anni L' ipotesi del colpo di sonno
Un'auto è finita nel canale Poazzo nella notte a Canaro, alle 3 di domenica 5 luglio, lungo via Guglielmo Oberdan. Nell'incidente ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. L'ipotesi principale è che l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.
CANARO (ROVIGO) - Auto finisce nel canale nella notte: l'incidente è avvenuto alle 3 di questa notte, domenica 5 luglio, in via Guglielmo Oberdan, a Canaro, dove una macchina è finita nel canale Poazzo. Trovato senza vita il conducente della vettura, Matteo Fabbri, un ragazzo di 22 anni residente a Riva del Po nel Ferrarese. I soccorsi Nonostante il tempestivo arrivo sul posto dei vigili del fuoco, per il 22enne non c'è stato nulla da fare. Le squadre, giunte sul luogo del sinistro, hanno recuperato il mezzo con l'ausilio dell'autogrù e hanno poi estratto il cadavere del giovane conducente. Sul posto è intervenuto anche... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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