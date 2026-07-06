Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia davanti a amici e parenti. La cerimonia è stata definita da alcuni come una festa da favola. Durante l’evento, sono stati commentati i look di alcune ospiti: Michelle Hunziker ha ricevuto un 10 per il suo abbigliamento, mentre Giulia Salemi ha ottenuto un 7, giudicata troppo semplice rispetto all’occasione.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono giurati amore eterno. Le nozze da favola, celebrate in Sicilia, si sono svolte alla presenza di amici e parenti. Tanti gli ospiti vip, da Serena Autieri, migliore amica di Michelle Hunziker, a Giulia Salemi, sino a Sara Daniele, figlia del grande Pino. Fra look favolosi e abiti last minute che hanno conquistato l’attenzione. Michelle Hunziker regina di eleganza. Voto: 10. Dal rito civile alla cena pre-wedding sino alla cerimonia ufficiale, Michelle Hunziker ha avuto modo di sfoggiare diversi look in occasione del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e, proprio come ci aspettavamo, non ha deluso le aspettative. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Matrimonio Aurora Ramazzotti, le pagelle dei look: Michelle Hunziker strepitosa (10), Giulia Salemi dimentica l’abito (7)

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