Giulia Salemi dimentica l'abito al matrimonio di Aurora Ramazzotti | look dell'ultimo minuto con gioielli da 50mila euro

Giulia Salemi ha dimenticato il vestito per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e, arrivata in Sicilia, ha acquistato un nuovo abbigliamento all'ultimo minuto. La influencer indossava gioielli dal valore di circa 50.000 euro.

Giulia Salemi ha dimenticato a casa il vestito per il matrimonio di Aurora Ramazzotti: arrivata in Sicilia, è corsa subito ai ripari acquistando un nuovo look. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giulia Salemi dimentica l'abito al matrimonio di Aurora Ramazzotti

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