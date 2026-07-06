Matrimonio Aurora Ramazzotti gaffe di Giulia Salemi | cosa avrebbe dovuto indossare

Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, Giulia Salemi ha condiviso su Instagram alcuni dettagli, facendo una gaffe riguardo all’abbigliamento adeguato. La cerimonia, che si è svolta su tre giorni, ha coinvolto rito civile, festa pre-wedding e celebrazione ufficiale. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito sui contenuti specifici della gaffe o sulle eventuali conseguenze.

La gaffe di Giulia Salemi al matrimonio di Aurora Ramazzotti. L’influencer ha svelato i dettagli su Instagram Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è trasformato in un vero e proprio evento mondano durato tre giorni, tra rito civile, festa pre wedding e celebrazione ufficiale. Un fine settimana all’insegna dell’amore e della condivisione, che ha visto riuniti familiari, amici e numerosi volti noti dello spettacolo italiano. Tra gli invitati erano presenti Paola Di Benedetto, Serena Autieri, Sara Daniele nel ruolo di officiante, Santo Versace con la moglie Francesca De Stefano, Jonathan Kashanian e Giulia Salemi, protagonista suo malgrado di un curioso imprevisto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Giulia Salemi e l'imprevisto al matrimonio di Aurora Ramazzotti

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Giulia Salemi è arrivata a Catania per le nozze di #AuroraRamazzotti e Goffredo Cerza, ma ha scoperto di aver lasciato a casa l’abito: tra negozi chiusi e passeggino al seguito, ha cercato in centro un vestito per la cerimonia. x.com

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