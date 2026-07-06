Giulia Salemi e l'abito dimenticato | cosa avrebbe dovuto indossare al matrimonio di Aurora Ramazzotti

Giulia Salemi avrebbe dovuto indossare un abito color porpora al matrimonio di Aurora Ramazzotti, ma lo ha dimenticato a casa. Per partecipare, ha dovuto acquistare un secondo abito poco prima dell’evento.

Giulia Salemi avrebbe dovuto indossare un abito color porpora: se solo non lo avesse dimenticato a casa dovendo comprarne un secondo a ridosso delle nozze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giulia Salemi alle nozze di Aurora... ma c'è un imprevisto!

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