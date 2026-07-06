Il politico ha ringraziato i cittadini di Benevento per il sostegno dimostrato durante un periodo difficile. Ha dichiarato di aver percepito l’affetto della comunità, sottolineando che molte persone continuano a sostenerlo. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi di questa situazione o sui motivi specifici del ringraziamento. La dichiarazione si concentra esclusivamente sul riconoscimento del rapporto tra il politico e i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Ringrazio i cittadini di Benevento. Ho toccato con mano l’affetto che mi riservano in un momento delicato della mia vita e oggi la classifica sul gradimento dei Sindaci de Il Sole 24 Ore è la testimonianza statistica della benevolenza e del legame che mi ha unito in questi dieci anni di mandato sindacale a Benevento e che è un patrimonio politico che continuerà a dare frutti anche nel futuro”, lo scrive il sindaco Clemente Mastella a margine della pubblicazione della Governance Pool che lo vede, nella top ten, tra i sindaci più amati d’Italia. “Non solo resto tra i sindaci più amati d’Italia e il piùà amato del Sud, insieme al mio amico Gatano Manfredi, ma mi riempie d’orgoglio che il mio consenso ha un incremento, rispetto all’anno scorso, che è il più alto in assoluto (+ 7 punti). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mastella: “Governance Pool, ringrazio i cittadini: gente continua a stare dalla mia parte”

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