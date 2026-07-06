Secondo l'edizione 2026 del Governance Poll pubblicata oggi, il consenso tra i cittadini di Gaetano Manfredi è aumentato, posizionandolo al terzo posto nella classifica. Mastella si trova invece in fondo alla Top Ten.

Cresce il consenso tra i suoi concittadini di Gaetano Manfredi. Lo dice l'edizione 2026 del Governance Poll pubblicata oggi, 6 luglio, da Il Sole 24 Ore. Il sindaco di Napoli si colloca terzo, alle spalle della collega Sara Funaro di Firenze (è la prima volta che una donna guida la classifica) e di quello di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti (che nel 2025 era primo). Il gradimento nei confronti dell'ex rettore ed ex ministro cresce dal 62,9 del giorno dell'elezione al 64 per cento al momento della rilevazione dell'istituto sondaggi di Antonio Noto. Non si tratta dell'unica nota lieta tra i sindaci campani.... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Classifica Governance Poll, cresce il gradimento per Manfredi: è terzo. Mastella chiude la Top Ten

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