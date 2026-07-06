Governance Poll Marsilio Stabile Biondi secondo solo a Mastella
Secondo un sondaggio di Noto Sondaggi, il sindaco dell’Aquila si posiziona al sesto posto tra i primi cittadini italiani, mentre il governatore regionale resta al tredicesimo. Marsilio si mantiene stabile, con Biondi che si colloca subito dietro Mastella, al secondo posto. Cresce la popolarità di Masci, mentre D’Alberto registra un calo significativo. La rilevazione mostra variazioni nella classifica delle figure politiche locali, senza indicare dati specifici sulle percentuali di consenso.
Roma - Il governatore resta tredicesimo, mentre il sindaco dell’Aquila conquista la sesta posizione nazionale. Cresce Masci, brusco arretramento per D’Alberto nella rilevazione curata da Noto Sondaggi. Marco Marsilio conserva il tredicesimo posto nella classifica nazionale dei presidenti di Regione più apprezzati. È quanto emerge dalla Governance Poll 2026, l’indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sul gradimento di governatori e sindaci dei capoluoghi italiani. Il presidente della Regione Abruzzo, esponente del centrodestra, raggiunge il 50,5% dei consensi, guadagnando mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Il dato resta tuttavia inferiore di tre punti rispetto al 53,5% raccolto alle elezioni regionali del 2024. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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