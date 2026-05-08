Turista lancia un sasso verso una foca monaca hawaiana una delle specie più minacciate | il video fa scattare le indagini
Un uomo alle Hawaii è stato ripreso mentre lanciava un sasso contro una foca monaca hawaiana, una delle specie più minacciate al mondo. Il video, diffuso sui social, ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato un’indagine per verificare gli eventuali reati ambientali. La foca è stata filmata in un’area protetta, mentre il turista si trovava nelle vicinanze. Nessuna informazione su eventuali sanzioni o ulteriori sviluppi.
Alle Hawaii un uomo è stato filmato mentre lanciava un sasso contro una rara foca monaca hawaiana: le autorità hanno aperto un’indagine.🔗 Leggi su Fanpage.it
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