Blitz antidroga tra Ostia e Fiumicino | controlli dei Carabinieri con elicottero e unità cinofile nelle zone dello spaccio

Nelle prime ore di oggi, tra Ostia e Fiumicino, i Carabinieri hanno avviato un'operazione di controllo del territorio. Durante l’intervento sono stati impiegati un elicottero e unità cinofile per pattugliare le zone considerate di spaccio. Sono stati effettuati diversi controlli e perquisizioni nelle aree interessate. La operazione ha coinvolto più volanti e forze specializzate, senza riportare comunicazioni su eventuali arresti o sequestri.

(Adnkronos) – Maxi operazione di controllo del territorio dalle prime ore di oggi, lunedì 25 maggio, tra Ostia e Fiumicino. I Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno messo in campo un dispositivo straordinario con oltre 100 militari impegnati in attività di prevenzione e contrasto alla microcriminalità e allo spaccio di droga. L’operazione vede il supporto di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Droga nascosta tra i formaggi e furti di elettricità: blitz dei Carabinieri tra Ostia e Fiumicino

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