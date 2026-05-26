lavoro nero e sicurezza controlli dei carabinieri tra martina franca e taranto

I Carabinieri hanno effettuato controlli tra Martina Franca e Taranto, concentrandosi sul lavoro nero e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante le operazioni, sono state ispezionate diverse aziende e attività commerciali. Sono state identificate eventuali irregolarità e verificati il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Nessun dettaglio su eventuali sanzioni o denunce è stato comunicato.

Tarantini Time Quotidiano Controlli straordinari tra Martina Franca e Taranto da parte dei Carabinieri nell’ambito di un servizio coordinato disposto dal Comando Provinciale finalizzato al contrasto dei reati e alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le attività, svolte con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità all’interno di due attività imprenditoriali di Martina Franca. Una titolare d’impresa è stata denunciata per il mancato aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, mentre un altro imprenditore è stato segnalato per presunte omissioni relative alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti e alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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VERATV - Sicurezza lavoro, controlli dei Carabinieri - (10-12-2025)

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