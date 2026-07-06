Un uomo di 84 anni, fondatore di un’azienda di lavorazione marmi a Carrara, è morto all’alba di domenica al Noa. La sua impresa si occupava di estrazione e lavorazione di marmi provenienti da cave di proprietà. La famiglia e il lavoro erano al centro della sua vita. La notizia ha suscitato dolore nel settore marmifero.

Il mondo del marmo piange Renato Graziani, scomparso all’alba di domenica al Noa. Aveva 84 anni ed era il fondatore della Graziani Marmi S.r.l., storica azienda di Carrara specializzata nell’estrazione e lavorazione di marmi pregiati provenienti dalle cave di proprietà Campanili, Fossa Ficola (in società con Furrer S.p.a.) e Tecchione. Personaggio forte e intraprendente, autentica raffigurazione della vecchia imprenditoria lapidea carrarese, ma allo stesso tempo uomo profondamente legato alla famiglia, alla quale aveva dedicato la stessa passione riservata al lavoro. Aveva trascorso l’intera vita nel mondo del marmo, iniziandovi a lavorare da giovanissimo: a soli 13 anni era già in cava e muoveva i primi passi in un mestiere che sarebbe diventato la sua vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marmo in lutto per Graziani: "Viveva per lavoro e famiglia"

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