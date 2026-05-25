La famiglia che vive in una zona isolata tra le campagne abruzzesi sta preparando i figli per l’ingresso nella scuola pubblica. La coppia anglo-australiana e i loro tre figli vivono da tempo nel bosco, lontano dai centri abitati. La vicenda è stata oggetto di attenzione mediatica e continua a essere seguita dalle autorità. I figli stanno per iniziare un percorso scolastico ufficiale, secondo quanto si apprende.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovo capitolo per il caso della “famiglia nel bosco”. Prosegue la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, il nucleo formato da una coppia anglo-australiana e dai loro tre figli che da tempo vive in una zona isolata tra le campagne abruzzesi. Dopo mesi di polemiche e interventi delle autorità, i bambini sarebbero ora destinati a frequentare la scuola pubblica. I bambini dovranno sostenere un percorso scolastico regolare. Secondo quanto emerso, i tre minori saranno inseriti all’interno di un percorso educativo tradizionale. I più piccoli potrebbero essere assegnati alla seconda elementare, mentre la sorella maggiore potrebbe entrare in una classe superiore dopo le verifiche previste entro la fine di giugno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La famiglia che viveva nel bosco: i figli verso l’ingresso nella scuola pubblica

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Famiglia nel bosco: decisione rinviata, i figli restano in casa-famiglia - Porta a porta 04/12/2025

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