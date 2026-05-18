Casini Casa Riformista | Una mozione in Consiglio regionale per il futuro del corso di laurea in Infermieristica ad Arezzo
In Consiglio regionale è stata presentata una mozione riguardante il corso di laurea in Infermieristica nella sede di Arezzo. La proposta mira a sostenere il mantenimento e il rafforzamento di questo percorso formativo. La questione è stata portata all’attenzione dell’assemblea per evidenziare la situazione emersa nelle ultime settimane in relazione ai corsi universitari nella regione. La mozione è stata firmata da rappresentanti di un partito politico, con l’obiettivo di intervenire sul futuro del corso di laurea in questione.
“Abbiamo presentato in Consiglio regionale una mozione per sostenere il mantenimento e il rafforzamento del corso di laurea in Infermieristica presso la sede di Arezzo, portando anche all’attenzione della Regione Toscana la situazione che si è aperta in queste settimane sul futuro dei corsi delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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