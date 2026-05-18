Casini Casa Riformista | Una mozione in Consiglio regionale per il futuro del corso di laurea in Infermieristica ad Arezzo

In Consiglio regionale è stata presentata una mozione riguardante il corso di laurea in Infermieristica nella sede di Arezzo. La proposta mira a sostenere il mantenimento e il rafforzamento di questo percorso formativo. La questione è stata portata all’attenzione dell’assemblea per evidenziare la situazione emersa nelle ultime settimane in relazione ai corsi universitari nella regione. La mozione è stata firmata da rappresentanti di un partito politico, con l’obiettivo di intervenire sul futuro del corso di laurea in questione.

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