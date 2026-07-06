Mario Pirovano per me è l’unico vero erede artistico di Dario Fo

L’unico vero erede artistico di Dario Fo, secondo una persona, è considerato Mario Pirovano. In Italia, il percorso canonico per diventare attori prevede la frequenza di una scuola di recitazione, con la più nota che è l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, fondata nel 1935.

Come si diventa attori? Il modo canonico, da molto tempo, è quello della frequentazione di una scuola regolare. In Italia, la più famosa resta la Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, fondata nel 1935, in pieno regime fascista. Ma non è l’unico modo. Prima che nascessero le scuole, e per molto tempo anche dopo, l’avviamento al mestiere avveniva all’interno delle compagnie, da anziano a giovane, e naturalmente iniziava prestissimo per i “figli d’arte”. Negli anni Settanta del secolo scorso, l’esplosione dei gruppi, fenomeno senza precedenti che non si è più ripetuto in quelle dimensioni, produsse un’ulteriore modalità di formazione: l’autodidattismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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