prima nazionale martelli celebra dario fo

Una produzione teatrale in prima assoluta rende omaggio a Dario Fo, in occasione di tre anniversari che si verificano nel 2026. Si tratta degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, dei cento anni dalla nascita di Fo, attore e drammaturgo insignito del Premio Nobel, e dei dieci anni dalla scomparsa dello stesso autore. La rappresentazione mette insieme questi eventi commemorativi attraverso un allestimento che coinvolge il pubblico in modo diretto. La prima si terrà in una data ancora da definire, in un teatro della città.

Una prima nazionale per celebrare in palcoscenico le tre importanti ricorrenze che nel 2026 uniscono San Francesco d’Assisi e Dario Fo: gli 800 anni dalla morte del patrono d’Italia, i cent’anni dalla nascita dell’attore e drammaturgo del Premio Nobel e i dieci dalla sua scomparsa. Per l’occasione, il Teatro Stabile dell’Umbria e il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale coproducono il nuovo spettacolo di Matthias Martelli (foto sopra) che dirige e interpreta “Lu Santo Jullàre Françesco“ di Dario Fo (foto sotto) e Franca Rame: debutta in prima nazionale venerdì alle 21 e sabato alle 18 al Teatro Cucinelli di Solomeo. Quindi domenica alle 17. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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