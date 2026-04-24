pomeriggi poetici per dario fo al via un ciclo di incontri

Un ciclo di incontri dedicato a Dario Fo è stato avviato da Marco Buccetti. Gli appuntamenti si concentrano sulla vita e sull’attività artistica dell’autore, noto per la sua originalità nel Novecento. L’iniziativa prende il via con l’obiettivo di esplorare i vari aspetti della figura di Fo attraverso incontri pubblici. La serie di eventi si svolge in diversi pomeriggi, offrendo un’opportunità di approfondimento per il pubblico interessato.

Marco Buccetti rende omaggio a Dario Fo con un ciclo di incontri che si preannuncia come un vero e proprio viaggio dentro la vita e l’opera di uno degli artisti più originali del Novecento. Figura centrale del teatro contemporaneo, Fo ha saputo intrecciare comicità, satira e impegno civile, conquistando nel 1997 il Premio Nobel per la letteratura. L’iniziativa, dal titolo "Pomeriggi poetici in onore di Dario Fo – 100 anni di artista-giullare-premio Nobel", è promossa dall’Acli – Cultura e Sport Recanati e si rivolge non solo ai soci, ma a tutti coloro che vogliono riscoprire un teatro capace di parlare al presente. Cinque appuntamenti,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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