Incidente per Marina Di Guardo come sta la mamma di Chiara Ferragni | la foto e il racconto

Marina Di Guardo, madre di Chiara Ferragni, è rimasta coinvolta in un incidente durante una vacanza in Sicilia. La scrittrice ha pubblicato su Instagram una foto con evidenti segni sul volto, descrivendo quanto accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni di salute attuali.

Brutta disavventura per Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, rimasta coinvolta in un brutto incidente durante una vacanza in Sicilia. La scrittrice ha raccontato quando accaduto su Instagram, mostrando anche i segni sul volto. Incidente per Marina Di Guardo, la foto su Instagram. In queste ore Marina Di Guardo ha condiviso su Instagram un post che racconta le sue vacanze in Sicila con alcuni amici. Un carosello di foto in cui la vediamo sorridente, fra gite culturali e momenti di felicità al mare. A spiccare è però soprattutto uno scatto in cui la scrittrice e mamma di Chiara Ferragni ha il volto tumefatto, con un grosso livido sul mento. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Marina Di Guardo: grave incidente stradale per la mamma di Chiara Ferragni in Sicilia

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