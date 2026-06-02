Kenny Dalglish ha confermato di avere il cancro, precisando di stare bene. La notizia è stata diffusa accidentalmente sui social, dove aveva scritto un messaggio riguardante la sua salute. Dopo aver visto la diffusione, l’ex calciatore ha commentato la situazione, spiegando che si trattava di un malinteso. La comunicazione è avvenuta senza intenzione, e l’attenzione si è concentrata sulla sua condizione clinica.

L'ex fuoriclasse del Celtic e del Liverpool, Kenny Dalglish, ha confermato di essere in cura per un cancro. Anche lui, come Keegan, sta combattendo contro la malattia. Lo ha annunciato accidentalmente questa mattina sui social. "A differenza del mio utilizzo del cellulare, la cura sta andando bene", ha scritto con umorismo. "Idealmente, questa cosa sarebbe dovuta rimanere privata, perché è così che dovrebbe essere, ma la mia totale mancanza di competenze tecnologiche mi ha indotto all’errore". Dalglish l'ha comunicato sui social per errore, trovandosi poi costretto a commentare la notizia. "È vero, ma sto bene". Subito è arrivato il post del Liverpool, che ha espresso vicinanza al suo beniamino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kenny Dalglish ha il cancro: "Sì è vero, ma sto bene". L'annuncio sui social... per errore

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Kenny Dalglish ha annunciato di avere il cancro e di essere in cura. x.com

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