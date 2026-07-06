Maria Teresa Forzoni è l’erede di Marietta

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Maria Teresa Forzoni di Arezzo è stata scelta come erede di Marietta, la governante di Pellegrino Artusi, e riceverà il premio nel 2026.

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L’erede di Marietta, la fedele governante di Pellegrino Artusi, per il 2026 è Maria Teresa Forzoni di Arezzo. È lei la vincitrice del Premio dedicato ai cuochi dilettanti, la cui finale si è svolta nella mattinata di sabato, mentre la consegna fisica del riconoscimento è avvenuta all’arena Verdi nel cortile interno della rocca, sempre durante la penultima giornata della Festa Artusiana. A convincere la commissione è stata la ricetta battezzata ‘Il gambero non va in vacanza’: una pasta all’uovo corta fatta in casa, simile agli ombrichelli, condita con ceci e gamberi, zucchine e menta. I giurati ne hanno lodato l’equilibrio e la delicatezza, oltre alla capacità di valorizzare gli ingredienti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Argomenti più discussi: Maria Teresa Forzoni è l’erede di Marietta; Ceci, gamberi e menta: il piatto di Maria Teresa Forzoni conquista il Premio Marietta; Forlimpopoli, la Festa Artusiana verso il finale: sempre più forte il gemellaggio con Villeneuve-Loubet; Premio Marietta, vince Maria Teresa Forzoni con Il gambero non va in vacanza.

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