Maria Teresa Forzoni di Arezzo è stata scelta come erede di Marietta, la governante di Pellegrino Artusi, e riceverà il premio nel 2026.

L’erede di Marietta, la fedele governante di Pellegrino Artusi, per il 2026 è Maria Teresa Forzoni di Arezzo. È lei la vincitrice del Premio dedicato ai cuochi dilettanti, la cui finale si è svolta nella mattinata di sabato, mentre la consegna fisica del riconoscimento è avvenuta all’arena Verdi nel cortile interno della rocca, sempre durante la penultima giornata della Festa Artusiana. A convincere la commissione è stata la ricetta battezzata ‘Il gambero non va in vacanza’: una pasta all’uovo corta fatta in casa, simile agli ombrichelli, condita con ceci e gamberi, zucchine e menta. I giurati ne hanno lodato l’equilibrio e la delicatezza, oltre alla capacità di valorizzare gli ingredienti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maria Teresa Forzoni è l’erede di Marietta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

M5S Manfredonia: “Solidarietà a Maria Teresa Valente”Il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia ha diffuso una dichiarazione in cui esprime solidarietà e sostegno all’assessore Maria Teresa...

Manfredonia, minacce choc all’assessora Maria Teresa Valente, "ti auguro di essere violentata da un straniero"Durante un consiglio comunale a Manfredonia, l’assessora Maria Teresa Valente ha ricevuto minacce con toni violenti e sessisti.

Argomenti più discussi: Maria Teresa Forzoni è l’erede di Marietta; Ceci, gamberi e menta: il piatto di Maria Teresa Forzoni conquista il Premio Marietta; Forlimpopoli, la Festa Artusiana verso il finale: sempre più forte il gemellaggio con Villeneuve-Loubet; Premio Marietta, vince Maria Teresa Forzoni con Il gambero non va in vacanza.

Maria Teresa Forzoni è l’erede di MariettaL’erede di Marietta, la fedele governante di Pellegrino Artusi, per il 2026 è Maria Teresa Forzoni di Arezzo. È ... msn.com