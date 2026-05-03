Manfredonia minacce choc all’assessora Maria Teresa Valente ti auguro di essere violentata da un straniero

Durante un consiglio comunale a Manfredonia, l’assessora Maria Teresa Valente ha ricevuto minacce con toni violenti e sessisti. In particolare, qualcuno le ha rivolto un messaggio in cui le augurava di essere violentata da uno straniero. Le parole sono state rivolte in pubblico e sono state immediatamente denunciate alle autorità competenti. La polizia ha avviato le indagini per identificare l’autore delle minacce.

Minacce sessiste contro Maria Teresa Valente, assessora di Manfredonia, durante il consiglio comunale sull’accoglienza dei migranti: alcuni cittadini le avrebbero augurato di subire violenza sessuale da stranieri. Dura la condanna della maggioranza politica e dell’assessora: “C’è un limite che non può essere superato”. Bagarre in consiglio a Manfredonia Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e ai Servizi sociali di Manfredonia, in provincia di Foggia, è stata vittima di una pesante aggressione verbale durante una pausa del consiglio comunale dedicato al progetto di accoglienza di circa 70 migranti nella Casa della Carità. Secondo quanto ricostruito da diverse fonti locali e nazionali, alcuni cittadini presenti avrebbero rivolto all’assessora frasi volgari e sessiste, fino ad arrivare a un inquietante augurio di violenza sessuale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Manfredonia, minacce choc all’assessora Maria Teresa Valente, "ti auguro di essere violentata da un straniero" Notizie correlate Leggi anche: Frase choc in Consiglio comunale contro l'assessora: "Ti auguro di essere violentata da uno straniero" Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunaliOtto rappresentanti in consiglio comunale di Manfredonia hanno riferito di avere sentito quelle parole. Contenuti e approfondimenti «Speriamo ti stuprino»: a Manfredonia minacce sessiste all'assessora Valente durante il consiglio comunaleDurante una pausa dell’acceso consiglio comunale, dedicato a un progetto di accoglienza di circa 70 cittadini migranti in Paese, alcuni cittadini avrebbero rivolto offese gravi e sessiste nei confront ... lagazzettadelmezzogiorno.it Valente dopo le minacce sessiste: Grave come amministratrice, ma prima ancora come donnaUn’aggressione verbale dai toni sessisti e violenti scuote Manfredonia e accende il dibattito politico. Nel mirino l’assessora al Welfare e ... immediato.net