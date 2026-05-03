Il gruppo locale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia ha diffuso una dichiarazione in cui esprime solidarietà e sostegno all’assessore Maria Teresa Valente in relazione a quanto accaduto durante l’ultimo consiglio comunale. La nota è stata pubblicata nei giorni scorsi e riguarda un episodio specifico avvenuto in quella seduta. La comunicazione non specifica i dettagli dell’incidente, ma si concentra sull’apprezzamento per l’operato dell’assessore.

Il Gruppo territoriale M5S Manfredonia esprime la propria vicinanza e il pieno sostegno all’Assessore Maria Teresa Valente per quanto accaduto durante il consiglio comunale nei giorni scorsi.Le parole che le sono state rivolte non sono solo offensive, ma superano ogni limite di civiltà e rispetto. Un attacco così violento, nato semplicemente dalla difesa di un principio come quello dell’accoglienza, racconta un clima preoccupante che non può essere ignorato. Chi lascia il proprio Paese lo fa spesso spinto da difficoltà e speranze di una vita migliore, e merita di essere guardato con rispetto e umanità. Una comunità cresce davvero quando sa includere, senza lasciarsi guidare da paure o semplificazioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - M5S Manfredonia: “Solidarietà a Maria Teresa Valente”

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