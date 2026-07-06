Marco Ferdico, ex leader della curva Nord dell’Inter, ha deciso di collaborare con i magistrati. La sua scelta arriva dopo l’accordo di collaborazione di un altro ex dirigente della stessa tifoseria. Ferdico è stato coinvolto in procedimenti giudiziari legati a eventi avvenuti in ambito ultras. La sua collaborazione si inserisce in un’indagine più ampia che riguarda le attività dei gruppi ultras nel settore sportivo. Non sono stati divulgati dettagli sulle modalità di collaborazione o sui contenuti forniti.

Anche l'ormai ex capo ultrà della curva Nord interista Marco Ferdico, dopo Andrea Beretta, pure lui ex del direttivo della Nord, ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia e ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso, nell'ambito di una attività integrativa di indagine della Dda milanese e della Polizia nel procedimento "doppia curva". Inchiesta che aveva portato ad una serie di arresti nel 2024 e poi anche a processi, tuttora in corso, oltre che per associazione per delinquere, anche con l'aggravante mafiosa per rapporti con la 'ndrangheta, per omicidio e tentato omicidio. Chi è Marco Ferdico. Marco Ferdico per diversi anni è stato il portavoce della curva Nord dell’Inter, braccio destro di Andrea Beretta che allo stadio non poteva entrare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Marco Ferdico si pente: l’ex leader della curva nord dell’Inter collabora con i magistrati

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