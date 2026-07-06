Ferdico si pente | Per tenere curva Inter serviva ' ndrangheta Poi inguaia Nepi

Marco Ferdico, ex capo ultras dell’Inter, ha ammesso di aver sostenuto che per mantenere la curva nerazzurra fosse stata coinvolta la 'ndrangheta. Le sue dichiarazioni si trovano in tre verbali di interrogatorio, resi noto dopo il pentimento. Ferdico ha anche fornito dettagli sulle sue relazioni e sui presunti legami con organizzazioni criminali, aggiungendo un ulteriore elemento alle indagini in corso. Oltre a lui, anche un altro ex ultras ha collaborato con le autorità.

Dopo Andrea Beretta anche Marco Ferdico, ex capo ultras dell'Inter, si è pentito. È quanto emerge da tre verbali di interrogatorio, anticipati dal Corriere della Sera, in cui il 41enne a processo per l'omicidio di Vittorio Boiocchi oltre a confessare il proprio ruolo nell'assassino del 29 ottobre 2022 in cui l'ex capo del gruppo 'Boys San' è stato freddato fuori da casa sua prima di Inter-Sampdoria, chiarisce il ruolo di altri partecipanti all'attentato e quello della 'ndrangheta nella gestione del tifo organizzato a San Siro. Per "tenere la Curva Nord di Milano" ci "voleva la 'ndrangheta, glielo ho detto io, e Beretta può confermarlo", ha messo a verbale Ferdico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Curva Nord Inter in trasferta contro Parma , 07/01/2026

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