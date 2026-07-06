mar di norvegia bombardiere russo sgancia boe sonar sulla portaerei britannica che spiava lo yacht di putin

Un bombardiere russo ha sganciato boe sonar nelle vicinanze di una portaerei britannica nel Mar di Norvegia, mentre questa stava monitorando lo yacht di un leader russo diretto a Murmansk. L’incidente si è verificato durante il passaggio dello yacht, appartenente a un alto funzionario russo, nel contesto di esercitazioni militari nella zona. Nessun danno è stato segnalato e le forze britanniche non hanno risposto con azioni militari.

Attimi di tensione nel Mar di Norvegia, dove lo yacht Graceful, di proprietà di Vladimir Putin, stava transitando per raggiungere Murmansk, dove si trova una delle concentrazioni più dense e sofisticate di difesa aerea della Russia. Il panfilo dello zar, dopo quasi quattro anni fermo al porto di Kaliningrad, è tornato a muoversi per sfuggire ai droni ucraini. Ebbene, un bombardiere russo da pattugliamento marittimo e antisommergibile ha sganciato diverse boe sonar nei pressi del gruppo d'attacco di una portaerei britannica nel Mar di Norvegia, prima di essere intercettata dai caccia britannici F-35. Le boe sonar sono dispositivi monouso dotati di sensori acustici che possono funzionare come microfoni subacquei per rilevare e tracciare i sottomarini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Bombardiere russo sgancia boe sonar sopra la portaerei britannica: paerte lo scramble

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Si parla di: I caccia russi MiG-31 non sono più in grado di contrastare gli aerei della NATO?.

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