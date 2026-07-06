Manfredi si conferma al terzo posto in Italia per gradimento nella Governance poll 2026. Ottimi risultati anche per Mastella e Fico nella top 10. Ottimi risultati per i vertici delle amministrazioni locali della Campania nell’annuale rilevazione sul gradimento dei cittadini. Il primo cittadino del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, si posiziona stabilmente sul podio nazionale dei sindaci che riscuotono il maggiore successo tra i propri elettori, confermando l’ottimo trend già registrato nelle stagioni precedenti. L’indagine statistica evidenzia una generale tenuta del consenso per le principali figure istituzionali del territorio, delineando una mappa della popolarità politica molto definita a livello nazionale. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Manfredi: medaglia di bronzo nella classifica dei sindaci italiani più amati del 2026

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