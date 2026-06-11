Judo | campionati italiani a squadre Equipe Emilia nella storia È medaglia di bronzo

L’Asd Equipe Emilia Judo ha vinto il bronzo ai campionati italiani di Serie A1 a Martina Franca. La squadra ha raggiunto il terzo posto nella competizione di judo a livello nazionale, segnando un risultato storico per l’ente. La manifestazione si è svolta nella città pugliese, con diverse squadre provenienti da tutta Italia. La medaglia di bronzo rappresenta il miglior risultato mai ottenuto dall’Equipe Emilia in questa categoria.

L’ Asd Equipe Emilia Judo ha conquistato a Martina Franca la medaglia di bronzo a squadre ai campionati italiani di Serie A1 di judo, la massima categoria nazionale. Guidati in panchina dal tecnico Andrea Aldini e trascinati dal capitano Abdessamad Ecabbane, i reggiani hanno spezzato un digiuno che durava da 52 anni, con prestazioni fatte di tecnica, cuore e personalità. I ragazzi di Aldini hanno firmato un’impresa con una squadra multietnica che abbatte i tabù e riscrive la storia dello sport reggiano, sostenuta da due partner d’eccezione: Panificio Melli e Gab Tamagnini. L’Equipe Emilia è scesa in campo con la fame di chi vuole ribaltare ogni pronostico e nei primi due turni ha inflitto un perentorio 3-0 al Castelverde, la formazione che nel 2025 aveva precluso il podio ai reggiani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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