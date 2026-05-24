Il Manchester United è interessato a Leao a prezzo ridotto

Breaking: Secondo Gazzetta dello Sport L’ala del Milan Rafael Leao potrebbe essere disponibile quest’estate per un prezzo ridotto di £ 43 milioni, e un accordo del genere sarebbe interessante per il Manchester United. Il nazionale portoghese ha giocato bene con il Milan nella prima metà della stagione, ma i problemi di forma fisica hanno ampiamente contribuito a quella che è stata una primavera problematica, così come i problemi tattici con lui che è stato spesso spostato nel ruolo di attacco centrale, in contrapposizione alla sua posizione preferita a sinistra. I numeri – 10 gol e appena tre assist in non più di 30 presenze in tutte le competizioni nel 2025-26 – sono deludenti per un giocatore di così evidente talento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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