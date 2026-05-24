Il Manchester United è interessato a Leao a prezzo ridotto

Da justcalcio.com 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Manchester United sta considerando l'acquisto di Rafael Leao dal Milan a un prezzo inferiore rispetto alla cifra standard. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club inglese potrebbe acquistare l’attaccante portoghese per circa 43 milioni di sterline questa estate. La trattativa, se si concretizzasse, rappresenterebbe un’opportunità di risparmio rispetto alle valutazioni di mercato abituali per il giocatore. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative in corso.

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Breaking: Secondo Gazzetta dello Sport L’ala del Milan Rafael Leao potrebbe essere disponibile quest’estate per un prezzo ridotto di £ 43 milioni, e un accordo del genere sarebbe interessante per il Manchester United. Il nazionale portoghese ha giocato bene con il Milan nella prima metà della stagione, ma i problemi di forma fisica hanno ampiamente contribuito a quella che è stata una primavera problematica, così come i problemi tattici con lui che è stato spesso spostato nel ruolo di attacco centrale, in contrapposizione alla sua posizione preferita a sinistra. I numeri – 10 gol e appena tre assist in non più di 30 presenze in tutte le competizioni nel 2025-26 – sono deludenti per un giocatore di così evidente talento. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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